Hoppet lever om ett dansläger i sommar – men det kanske blir digitalt

Senast NT talade med Daniel Heedman var i november förra året. Då var tongångarna dystra.

– Ja, det var de verkligen. I höstas var det osäkert om vi ens skulle överleva ekonomiskt, men nu känns det mer hoppfullt för det har kommit in en del pengar. Dels donationer från privatpersoner, dels har vi fått krisstöd från Kulturrådet, även om det bara är en bråkdel av vad vi ansökte om. All personal har jobbat ideellt sedan mars förra året och de flesta av dem har fått andra jobb nu, så vi har inte så många fasta kostnader. Just nu känns läget hoppfullt, säger han.

Att i sommar genomföra ett fysiskt läger på plats i Herräng tror han kommer bli svårt. Men helt utesluter han inte att det kan ske i någon form.

– Så länge det pågår en smittspridning i samhället känns inte pardans som den lämpligaste umgängesformen. Men vi håller ändå på att planera inför ett scenario där smittspridningen och restriktionerna skulle lätta redan i sommar. Om vaccinationerna går på räls. Finns det förutsättningar för det så kommer vi ha ett läger, så är det.

I dagarna håller en arbetsgrupp på att spåna om sommaren och alternativa lösningar för danslägret. En idé är att ha ett mindre läger där man får bevisa att man inte är sjuk eller att man är vaccinerad, och sedan antingen dansar själv eller med en och samma partner hela tiden samtidigt som man håller avstånd till andra. Ett annat alternativ är att göra något digitalt.

– Vi tittar på om vi skulle kunna arrangera ett onlineevent. Men vi vet inte vad ett sådant i så fall skulle kunna innehålla. Det är egentligen omöjligt att säga hur det blir förrän i maj eller kanske juni, säger Daniel Heedman.