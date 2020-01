Hon tog hem segern i Folkets val – pallplats för Finstaån och Berlin

Söndagen den 19 januari avlutades årets julsalong på Norrtälje konsthall med finissage och utdelning av priset Folkets val.

Sammanlagt deltog 127 konstnärer med 183 konstverk i årets salong.

Under utställningstiden lämnades 768 röster in i Folkets val. Vinnare blev Anette Gustafsson med konstverket "Fridays for future".

På andra och tredje plats kom Eveleina Minolta med "Finstaån" och Sven-Aren "Höken" Hökenström med "Himmel över Berlin."

Vid finissagen medverkade också musikerna Bengt Mattsson och Maria Ehrman.