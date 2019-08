Hon byggde sin egen båt och seglade till Antarktis: ”Folk säger att det här går ju inte”

Anmäl text- och faktafel

Första gången Milo Dahlmann kom i kontakt med segling var hon omkring 20 år. Det var den dåvarande pojkvännen som tog med henne ut. Milo, som nu är 61 år, berättar att segling betytt oerhört mycket för henne sedan dess.

– Det var här jag såg himmel och hav mötas för första gången i mitt liv. Jag tänkte att här vill jag vara, säger hon.

1997 begav sig Milo ut på sitt första försök att segla till Antarktis. Hon lyckades inte den gången men seglade runt Sydamerika och blev den första svenska kvinnliga ensamseglaren som korsat Atlanten. Utifrån de erfarenheter hon skaffat sig från sin första långsegling byggde hon en ny segelbåt, Artemisia II.

– Hon kostade en och en halv miljon kronor att bygga. Jag hade inga sponsorer utan jobbade och sparade ihop varenda krona. Folk säger att det här går ju inte, men jag säger att det går, berättar Milo.

Sommaren 2009 lämnade hon Stockholm med sin segelbåt Artemisia II. Målet var att åter igen segla till Antarktis. Denna gång lyckades hon och i januari 2011 nådde hon äntligen den Antarktiska halvön. Långseglingen tog två år och tre månader att genomföra. Ibland seglade hon ensam men ofta hade hon sambon eller någon annan med sig i besättningen, som när hon seglade över sundet till Antarktis.

Milo, som i dag jobbar som sjuksköterska på Norrtälje Sjukhus och SÖS-akuten, längtar efter att ge sig ut på en ny långsegling. Men inte än. Sedan ett år tillbaka är hon och sambon Torbjörn fastboende på ön Yxlan i Roslagens skärgård. Segelbåten - som det först var svårt att hitta kajplats åt - ligger förtöjd på Högmarsö. Hon mår bra på Yxlan. Här får hon leva det lilla livet. Trädgårdslandet är fyllt av grönsaker och hon har flera projekt på gång.

– Här är mitt hemmagjorda växthus med tomater och en pumpa, men vi vet inte vilken sort. Kom så ska jag visa hur jag gräver ner min bokashikompost, säger hon.

Anledningen till att de flyttade från Stockholm var att de inte längre stod ut i dagens samhälle.

– Jag förstår inte all den självcentrering som finns hos människor i dag. Vår värld är på väg åt fel håll och det blir bara värre. Jag kände bara att vi måste därifrån, säger hon.

Milo har varit engagerad i miljön under lång tid. Bland annat jobbade hon för Greenpeace i tio år, under 80- och 90-talen. Det var under sina resor med Greenpeace fartyg som hon förälskade sig i Antarktis.

– Har du en gång besökt Antarktis drabbas du av Antarktisbacillen och vill alltid tillbaka. Det var en kombination av min önskan att möta himmel och hav och det här med att segla till en näst intill orörd kontinent som lockade mig, säger hon.

Milo är mycket orolig över klimatförändringarna och vill själv göra ett så litet miljöavtryck som möjligt. Hon och hennes sambo är vegetarianer, har elbil och köper nästa bara second-hand-kläder. Miljötänket fanns också med när hon byggde sin segelbåt.

– Jag har försökt att tänka på miljön så långt det går. Jag har till exempel undvikit att använda regnskogsträ till båtens inredning. Och jag har en mulltoa vilket är mycket ovanligt. Många trodde att det skulle lukta, men det har inte varit några problem, säger hon.

Under sitt föredrag på Yxlan-Blidö Bygdeförening kommer Milo att tala om långseglingen till Antarktis. Hon kommer även berätta om att man inte behöver vara miljonär för att bygga en segelbåt och varför vi låter bli saker vi egentligen vill. Klimatförändringarna kommer ges stor plats i föredraget. Milo anser att det är hög tid att vi tar växthuseffekten på allvar.

– Om vi inte ändrar inställning inom de närmsta åren har vi ingen väg tillbaka, säger hon.