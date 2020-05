Hon belönades med Norrtälje Nyckel: ”Jag har försökt vara en ambassadör för kommunen”

– Jag känner mig väldigt hedrad. Norrtälje kommun är fantastiskt och jag har försökt vara en ambassadör för kommunen, säger Anna Malvina Svennung om priset.

I motiveringen till priset, som lästes upp av kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson, nämndes bland annat att Anna Malvina Svennung satt Norrtälje på kartan "utan att det kostar kommunen något", och hennes järnvilja inom idrotten.

Själva nyckeln, en jättepjäs som är en replika av en faktisk nyckel som passat i en port på Tullportsgatan, får Anna Malvina Svennung inte släpa hem. I stället kommer hon att få en plakett med hedersutmärkelsen.

– Jag har redan en plats för den, den kommer att stå i en av bokhyllorna. Synligt! Säger Anna Malvina Svennung.

Priset delas normalt ut under festliga former på nationaldagen, men i och med att coronviruset tvingat kommunen att ställa in nationaldagsfirandet planeras i stället en livesändning.

Nyckeln har delats ut sedan kung Carl XVI Gustaf var på besök 1988 och då hedrades med en nyckel till staden. Nyckel nummer två till fyra överlämnades till de nordiska vänorterna: Vichtis i Finland, Sel i Norge och Skaelskör i Danmark.

Sedan dess har priset, men ett par undantag när priset inte delats ut alls, gått till personer i kommunen som anses förtjänta av en utmärkelse av kommunen.

På kommunens hemsida finns hela motiveringen till varför Anna Malvina Svennung fått priset.

Här är de senaste pristagarna

2019: Inga Gustafsson, Väddöprofil

2018: Roslagsblomman ( Ideell förening)

2017: Mikael Teurnberg (Rospiggarna)

2016 Hans och Yvonne Edlund, Väddö gårdsmejeri

2015 Susanne Pontvik, Café Chocolat

2014 Cathrine och Hans Edblad, Edblads

2013 Hans Alfredsson, föreningsman

2012 Åke Fagerström, Centrumfastigheter

2011 Bertil Kumlien, konstnär

2010 K-G Ekeberg, lagman Norrtälje tingsrätt