Högstadielärarna om distansstudier– Jenny Torngren: ”Utmaningen är att fånga upp alla elever”

Lärarna på Svanberga skola hade länge pratat om hur de skulle agera ifall distansundervisning skulle införas. Men när beskedet kom veckan innan julledigheten gick allt väldigt fort.

– Vi fick informationen väldigt tätt inpå och hann inte riktigt förbereda oss. Samtidigt var det bra att det skedde just där och då, eftersom mycket var i avslutningsfasen. Den veckan blev vår testvecka, säger Jenny Torngren, högstadielärare inom matte och NO.

Efter jullovet blev det lättare, menar SO-läraren Johan Gustafsson.

– Då hade vi nya förutsättningar, eftersom vi bestämt oss för att köra på växelvis distansundervisningen.

På Svanberga går det två klasser i varje årskull. I varje klass är det cirka 25-30 elever. Under två veckor får två årskullar vara i skolan samtidigt som den tredje årskullen är på distans. Detta gör att det blir luftigare i lokalerna, främst i matsalen, vid skåpen och i korridorerna.

– Vi vill ha eleverna här två veckor i streck, och sen en på distans. Så det blir mer tid i skolan än hemma. Är det någon som har det tufft hemma så vill vi se till att eleverna är mer i skolan än på distans. Nu får vi två sammanhängande veckor med eleverna i skolan där vi kan följa upp hemmastudierna, så man inte tappar någon på vägen. För det är just det vi är rädda för, säger Johan Gustafsson.

På Svanberga skolan finns en lärstudio där elever som har det svårt att jobba hemma kan vara.

– Där behöver man inte vara hela veckan varje lektion. Vissa behöver kanske bara vara där ibland. Men det finns en plats där man kan få stöttning från en vuxen. Det är jätteviktigt för oss, säger Johan Gustafsson.

– Det finns elever som har jättesvårt att jobba hemma. Det kan bero på hur situationen hemma ser ut eller om man har svårt att komma igång med skolarbetet. Det är superviktigt att fånga upp alla elever, säger Jenny Torngren.

Vad är största utmaningen skulle ni säga?

– Det jag känner som SO-lärare är att man tappar diskussionerna med eleverna. Det är svårt att se genom datorn vad eleverna tänker och hur de reagerar. Avståndet blir längre på något vis. Ibland jobbar man med tuffa saker, som nu när vi arbetar med förintelsen och mellankrigstiden. Det är svårt att inte ha eleverna nära då, säger Johan Gustafsson.

Jenny Torngren håller med. Men hon menar också att en stor utmaning är att se till att hela klassen hänger med.

– Att se till att alla kommit igång och jobbar med det de ska.

Hur gör ni för se till att alla hänger med?

– Först och främst så börjar vi inte med något nytt under distansveckorna. Det är viktigt, för då blir det för svårt. Sedan ringer jag upp elever under tiden och hör hur det går för dem. De får fota av arbetena så jag kan se vad de gjort. I NO har vi jobbat mycket med instuderingsfrågor som vi jobbar mer med när vi är i skolan igen. Mattelektionerna har fungerat väldigt bra faktiskt, då skriver jag på en tavla som alla ser i datorerna, säger Jenny Torngren.

Närvaron under distansveckorna har varit bättre än vad den brukar vara.

– Är man snorig så kan man ju fortfarande hänga med från datorn. Så det är inte bara negativt med distans även om man får gilla läget med väldigt mycket just nu. Man har lärt sig att inte oroa sig för det man inte kan påverka. Vi har barn som får gå i skolan två veckor, vara på distans en. Det är ingen big deal i det stora hela, säger Johan Gustafsson.