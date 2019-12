HOCKEYSATSNING. Hallsta IK satsar på tjejerna – kan bli banbrytande för damhockeyns framtid: "Enorm potential"

Sportens artikelserie om damhockeyn i Roslagen fortsätter. Tidigare har vi berättat om Rimbo Ladies, som är Roslagens enda hockeylag på damsidan, och Rimbo IF:s flicklag, som är en stor del av damhockeyns framtid i området. Dessutom har vi pratat med Norrtälje IK om deras syn på damhockeyns eventuella intåg i föreningen. Nu är det dags att berätta om Hallsta IK:s flicklag, som också vill vara en del av damhockeyns framtid i Roslagen.

Vi beger oss till Sparbankens IP i början av december. Det är fullt med snö på marken, något som har varit sällsynt den här vintern, när vi närmar oss ishallen. Så fort vi öppnar dörren möts vi av flera vänliga ansikten. Det är fullt av flickor, ledare och föräldrar i hallen. Strax därefter drar träningen igång för Hallsta IK:s nystartade flicklag. Då blir det full fart på isen.

När träningen drar igång står Mikael Moberg, som är ledamot i Hallsta IK:s styrelse, på läktaren. Han blickar ut över isen och berättar att det var på tiden att HIK startade ett flicklag.

– Det var mer och mer press utifrån att vi skulle starta en flickverksamhet, och vi kände även en stark vilja att göra det. Det gäller att skapa rätt förutsättningar för tjejer och inte bara killar. Gör vi det kan vi se till att dam- och flickhockeyn växer i området, säger Moberg.

– Tjejerna som är här hade inte spelat om de hade varit tvungna att spela med killar. Det här ger en möjlighet till alla tjejer att börja med hockey.

Under hösten hade Hallstas flicklag sina första träningar. Sedan dess har man fått en positiv respons, berättar Moberg.

– Vi har ungefär 20 stycken tjejer i laget. Det har varit ett otroligt intresse redan från början och det visar att det finns en enorm potential för damhockeyn att växa i Roslagen.

En annan person som står och tittar på under träningen är Niklas Pettersson. Han har fungerat som stödperson för ledarna och föräldrarna i flicklaget under uppstartstiden. Under den perioden har Pettersson sett till att man inte går på för hårt och skrämmer bort några tjejer. Därför har laget bara haft träningar hittills.

– Tjejerna spelar inga matcher än. Vi vill skynda oss långsamt och se till att alla fortsätter.

– Jag har pratat lite med Carina Gävstedt, som är tränare för Rimbos flicklag, om att samarbeta där. Så att vi antingen spelar med eller mot varandra i framtiden. Men det tar vi när tjejerna är redo för det.

Pettersson tycker även att det är viktigt att man inte sätter någon åldersgräns kring laget. På så sätt välkomnar HIK alla flickor som vill börja spela hockey.

– Tjejerna som har kommit till oss är mellan fyra och nio år gamla. Men vi vill inte stänga ute någon, så flickor i alla åldrar är välkomna. Det spelar ingen roll om du är tre år och bara ligger på isen eller om du är lite äldre och ligger före i utvecklingen.

– Och vi har utrustning som man kan låna. På så sätt behöver man inte köpa egna grejer direkt, utan kan testa på och känna om hockey är ens grej.

Pettersson berättar att framfarten för HIK:s A-lag har bidragit till intresset för flicklaget – och till ishockeyn i allmänhet.

– Att det går bra för herrlaget har skapat ett intresse för ishockeyn i hela Hallstavik. Det gör så att fler blir nyfikna på ishockeyn och kanske vill spela själva. Då gäller det att vi kan erbjuda det till både pojkar och flickor, säger Pettersson.

En annan faktor som har varit positivt för intresset kring flicklaget är att tjejerna har flera förebilder att se upp till.

– Det finns några idoler från Hallsta för tjejerna. Jane Törnqvist (före detta landslagsspelare i fotboll) spelade ishockey i Hallsta och tränade med killarna under sin uppväxt. Hon var duktig i både hockey och fotboll, men valde fotbollen. Sen finns det även Vendela Rosenblom, som spelar i Almtunas damlag. Hon brukar hjälpa till på våra träningar och tjejerna ser verkligen upp till henne, säger Pettersson.

Samtidigt som vi står och pratar med Moberg och Pettersson åker flera ledare runt på isen och leder träningen. En av dem är Daniel Österblom. Efter träningen får vi en pratstund med honom. Då berättar han att det finns en naturlig anledning till att han är med och tränar Hallstas flickor.

– Jag blev involverad som förälder. Min dotter Matilda är med i laget, säger Österblom.

Han är glad över att HIK valde att satsa på flickorna.

– Det är jättepositivt att det här laget har startats. Det ger tjejer i Hallsta en helt annan chans att börja spela hockey. Nu gäller det att få de att fortsätta. Och sen vill vi såklart nå ut till ännu fler i framtiden.

Österblom har varit involverad i laget under hela hösten och berättar att det har varit en rolig period.

– Man får vara med om mycket glädje och skratt som en ledare till ett ungdomslag. Det är underbart att komma hit och se tjejernas vilja och höra deras skratt.

– Dessutom gör tjejerna stora framsteg från träning till träning. Det är fantastiskt att se. Det som var omöjligt förra träningen kan plötsligt vara möjligt. Det är oslagbart.

Nu har både Rimbo IF och Hallsta IK startat flicklag. Därmed har klubbarna inlett en process som kan bli banbrytande för damhockeyns framtid i Roslagen. Och vem vet, om några år kanske de två föreningarna ställs mot varandra i någon av Sveriges damhockeyserier.