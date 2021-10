HK Ceres segrade i premiären – vände underläge och vann ”Krigade för varandra”

Det var gästande Rosersberg som inledde matchen starkast. Efter tio minuter av matchen hade gästerna gått upp på en 0–6 ledning. Ceres tog en timeout och hittade nytt fokus. Matchen gick till halvtidsvila med ställningen 9–11 i Rosersbergs favör.

Det var i den andra halvleken som Ceres var starkast. Efter 40 minuters spel hade hemmalaget kvitterat med ställningen 12–12 och efter det rykte Ceres ifrån i målprotokollet. Efter fulltid stod Ceres klara som segrare, matchen slutade 19–15.

– Vi missade lite lägen på olika sätt och det var lite slarvigt. Det var väl lite att vi kanske var lite avslappnade, för historiskt har vi ofta vunnit mot Rosersberg. I år har de ett duktigt gäng som inte ska underskattas. Vi tog en timeout och sedan tuggade vi igång. Vi var ikapp innan halvtid i alla fall, så vi gick till pausvila med en rätt bra känsla ändå, säger Tollbring.

Tränare Bob Tollbring hyllade lagets försvarsspel efter premiärmatchen, särskilt i andra halvlek då Ceres gjorde åtta raka mål utan att släppa in ett enda bakåt. Samt att laget endast släppte in fyra bollar i eget mål under andra halvleken.

– Vi hade ett ruskigt bra försvar och det var där som vi vann matchen. Tjejerna gjorde en toppen insats. Vi hade snackat innan om att sätta försvarsspelet. Det var okej i första halvlek, men efter paus var det fantastiskt. Anna Berndtsson var i många stunder helt magisk i målet.

– Det är alltid att skönt att komma igång med en seger. Även om inte allt satt som det skulle så fungerade försvaret. Kan vi hålla det uppe framöver så kommer många lag få det tufft mot oss, säger Tollbring.

Matchfakta:

Division 2 Öst

HK Ceres–Rosersbergs IK 19–15

Mål HK Ceres: Klara Berndtsson 6, Veronica Rödin 2, Martina Wedin Olsson 2, Lovisa Eriksson 2, Sara Thorström 2, Nicole Sanchez 2, Elisa Cederbrand 1, Alice Tollbring 1, Ida Nyström 1.

Mål Rosersberg IK: Emma Jansson 3, Jessika Karlsson 2, Malin Kulich 2, Camilla Åsén 2, Daniella Prskalo 2, Sandra Lindberg 1, Jessica Nordström 1, Ramona Stegfors 1, Anna Lincoln 1.

Varningar: HK Ceres–1, Rosersberg IK–2.

Utvisningar: HK Ceres–2, Rosersberg IK–5.

Publik: 67.

Domare: Reza Hadji, Kristoffer Cwiek.