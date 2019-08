Himlen öppnade sig över Norrtälje – Försäkringsbolagen: ”Skyfallsskador blir allt vanligare”

Anmäl text- och faktafel

Högar med hagel i Kvisthamra. Sommarkonsert i en Societetspark som hade förvandlats till en sjö. En före detta Roslagsgata som hade blivit till en mindre flod. Under söndagen svämmade de lokala sociala medierna över med bilder på ovädret som drog in över Norrtälje under eftermiddagen.

Den här typen av extrema regnskurar blir allt vanligare. Det säger de största hemförsäkringsbolagen i Sverige, som alla har sett en ökning i anmälningar skyfallsskador under de senaste året. Och de är alla beredda på ännu fler av den här typen av skadeanmälningar i framtiden.

– Vi har haft många skyfallsskador redan under året och med klimatförändringarna så är vi beredda på att det blir fler och fler, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på försäkringsbolaget Folksam.

Men trots att söndagens skurar kanske upplevdes som särskilt kraftiga så räknas de 5,1 millimeterna som uppmättes av SMHI under söndagen inte som skyfall. Därmed är det inte säkert att du kan få ut något på försäkringen om din bostad blev skadad av regnet.

– Det som gäller för att det ska räknas som ett skyfall är att det ska ha regnat en millimeter per minut eller 50 millimeter på ett dygn. Då gäller försäkringen, där är det inga konstigheter. Men det finns lite olika gränser för självrisk, säger Erik Arvidsson på Folksam.

Alla de stora försäkringsbolagen använder SMHI:s definition av skyfall som gräns för att avgöra hur mycket kan ersättas. Men enligt Johanna Hermann, marknad- och kommunikationschef på försäkringsbolaget IF Skadeförsäkringar så är det alltid värt att kontakta sitt försäkringsbolag vid vattenskada. Även om man är osäker på om det har rört sig om ett skyfall.

– Det beror på hur stor regnmängden har varit just där och då och som jag förstår det så var regnet väldigt lokalt under helgen. Sedan är det väldigt olika från fall till fall och det beror bland annat på hur du själv har agerat. Om du till exempel har lämnat altandörren öppen och det har regnat in på parketten så ligger det som grund för bedömningen. Men det är alltid värt att kontakta ditt försäkringsbolag för en besiktning om du har fått någon skada, säger hon.

Även Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygghansa menar att det kan finnas försäkringar som täcker vattenskador även om det inte har handlat om något skyfall. Men att det är helt upp till situationen och vilken typ av försäkring du har.

– Jag tycker absolut att de som drabbas ska kontakta sina försäkringsbolag om de har fått något skadat. Det är försäkringen som kallas "drulle" som kan täcka oförutsedda skador till vissa nivåer. Fast den försäkringen är mer begränsad än för skyfallsskador, säger han och fortsätter:

– Men om det bara har regnat några millimeter så brukar det sällan röra sig om några större skador.

TIPS för att undvika vattenskador vid skyfall

Du som bor i lägenhet:

• Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.

• Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd

• Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.

• Förvara stöldbegärlig egendom i lägenheten, inte i förrådet – till exempel tv-apparater, datorer etc. Även om den kan ersättas via hemförsäkringen vid översvämning eller brand i förråd, så ersätts den inte vid inbrott i förråd.

Du som bor i villa/fritidshus:

• Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.

• Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.

• Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.

• Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.

• Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.

• Kontrollera att diken i avgränsning till tomten fungerar och har bra avrinning

Källa: Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam