Inkommande vatten i reningsverket var för rent – har fått ett föreläggande: ”Vatten som inte behöver renas har inget i reningsverket att göra”

Norrtälje kommuns bygg- och miljönämnd har lämnat in ett föreläggande till VA-avdelningen att senast den 31 maj måste de komma in med en förklaring till varför det vatten som kommer in till reningsverket i Herräng är så rent.

Det var efter att bygg- och miljöavdelningen granskade VA-avdelningens årsrapport som de konstaterade att årsmedelvärdet för bland annat fosfor på det avloppsvatten som kommer in till reningsverket i Herräng är väldigt lågt. Vattnet är alltså betydligt renare än förväntat.

Svaret till varför det är så har inte Anders Gelander - ännu.

– Man kan ju spekulera, men svaret har vi inte idag. Vi måste utreda det, säger han.

Det är dock, enligt honom, lite förvånande att det är så, för man har nyligen gjort en relining av ledningarna. Nya flexibla rör har alltså förts in som ett foder i de gamla rören. Så även om det finns skador på de gamla rören skulle det inte vara möjligt för rent vatten att strömma in i avloppsledningarna utifrån.

VA-avdelningen har alltså ett omvänt problem mot det vanliga - då de klagomål som kan komma in efter till exempel ett driftsstopp handlar om att vattnet inte är tillräckligt renat. Det vatten som kommer in ska däremot vara skitigt.

– Det är ju inget läskigt problem att vi får in rent vatten i reningsverket, men vi måste ju undersöka det. Vatten som inte behöver renas har inget i reningsverket att göra, säger Anders Gellander.