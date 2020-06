Hemestra på Rådmansö: ”Naturen här är en skatt”

Kerstin Persson skiner upp när Helg dyker upp på gårdsplanen. Nu drar fjärde säsongen igång för gårdsbutiken Bondens Bod.

Planerna för sommaren är att ha öppet mellan onsdag och lördag, mellan klockan 11 och 15.

– Allt vi säljer kommer härifrån gården och från andra småproducenter som ligger så nära som möjligt. För att gynna varandra, säger Kerstin Persson.

Normalt sett brukar Bondens bod ha hamburgerkvällar under sommaren. Då blir det fullt med folk och picknick på gräsmattorna runt om gården. I år blir det inte så. Men försäljningen i gårdsbutiken har trots allt gått spikrakt uppåt, berättar Kerstin Persson.

– Det är ju ännu fler sommargäster som kommer ut och som bor här nu. Sedan tycker många att det känns tryggt att handla här för jag släpper bara in en kund åt gången, säger hon.

I gårdsbutiken säljs det bland annat närodlade grönsaker, olika sorters oljor att laga mat med, såser och sylt samt hängmörat kött från Kerstin Perssons egna gård. Och redan nu går telefonen hett av alla som vill handla.

Gården där Kerstin Persson har sina djur och sin butik är från början hennes morfars fars gård. Hon har drivit gården sedan 1983. Först hade hon hästar och nu har hon köttdjurs uppfödning.

– Vi hade till en början bara några djur som betade för att hålla markerna öppna och för den biologiska mångfalden. Vi såg hur vackert det blev häromkring och kände också kvalitén på vårt kött, det går inte att jämför med kött från butikerna. Vi kände: ”varför ska inte fler få äta ett sånt här schysst kött?”

Sagt och gjort så ökade de upp antalet djur på gården och Bondens bod föddes.

– Det har gått över all förväntan, det är jättekul, säger hon.

Kerstin Persson berättar för Helg om sina bästa sommartips på Rådmansö.

– Förutom att besöka Bondens bod, så måste man ta sig till vattnet. För mig är vattnet lika med lugn. Tystnaden och alla vidder, säger hon.

Någon som mer än gärna håller sig nära vattnet, eller helst paddlandes på ytan, är Astrid Landgren Patterson som driver Kajak och Uteliv på Gräddö. För Helg berättar hon om sina absoluta måsten i sommar.

– Det som jag och min familj gör mycket är att paddla häromkring i krokarna. Gärna ut mot Håkansskär och Vattunga, ett perfekt tältmål, säger Astrid Landgren.

Hennes familjetips för sommaren är att ta sig ut i naturen.

– Man måste inte tälta om man känner att det blir ett för stort steg. Dagsutflykter räcker gott och väl. Men att paddla med barnen är något som väldigt ofta uppskattas och är väldigt roligt, säger hon.

Kajak och Uteliv har under sommaren familjepaddling på tisdagseftermiddagarna. Då är turerna anpassade efter barn från två till tolv år. De har också stand up paddle brädor, även kallad SUP, där barn från ungefär åtta, tio år kan paddla själva, berättar Astrid Landgren Patterson.

Om man känner sig lite mer som en landkrabba tipsar Astrid Landgren Patterson om att uppsöka naturen på Rådmansö till fots eller på cykel.

– Riddersholms naturreservat är helt fantastiskt. Där finns också bra tältplatser, det är guldvärt, säger hon.

Kurserna hos Kajak och uteliv börjar bli fullbokade berättar Astrid Landgren Patterson.

– Vi märker av att allt fler vill ut i naturen och vill testa paddla, vilket är väldigt kul, säger hon.

Helg fortsätter sin tur mot campingplatserna på Rådmansö. Först ut är Björkö Örns havscamping.

För tredje säsongen står Ann-Britt och Göran Magnusson med sin husvagn här alldeles intill Norrtäljeviken. Innan dess rullade husvagnen ofta till nya platser.

– Men när Ann-Britt drabbades av cancer så bestämde vi oss för att ställa vagnen här, berättar Göran Magnusson.

Något de uppskattar med denna plats är alla strövområden som finns runtomkring.

– Vi går många promenader med Pepsi här, säger Ann-Britt Magnusson och lägger till:

– Det bästa är också att badet är så nära campingen, och alltid finns det något mysigt att göra här.

Nu under coronatider berättar Göran Magnusson att de tar det säkra före det osäkra och åker hem till lägenheten i Norrtälje för att duscha.

– Under storhelger, så som midsommar, åker vi också hem för att då kommer det så mycket folk hit, säger han.

Mitt i Riddersholms naturreservat dyker Kapellskärs camping och vandrarhem upp. Naturreservatet som ligger längst ut på Rådmansö sägs vara bebott sedan medeltiden. Här växer både ramslök och orkidéer. I reservatet finns också Upplands största sammanhängande lövlundar med ask och gamla ekar. Flertalet badplatser med naturliga sandstränder finns ut med kusten och lika så flera promenadstråk att välja på. Men så finns också en campingplats. Campingen och vandrarhemmet har Lotta Unosson och Peter Andersson drivit sedan fyra år tillbaka.

– Den här miljön är verkligen en skatt, som är lite bortglömd. Vi har jättefina vandringsleder och sandstränder vid farleden. Det här är ett paradis på sommaren, säger Lotta Unosson.

En av promenadstråken är tillgänglighetsanpassad berättar. Det betyder att den är grusad och funkar fint att åka rullstol på. Det finns också en lättillgänglig stor parkeringsplats.

– Det kostar inget att åka hit för att se naturreservatet, bada på sandstränderna och så kan man ta bussen hit. En perfekt dagsutflykt för alla. Och vill man sova över finns ju vår camping mitt i allt, säger Lotta Unosson.

Lotta Unosson berättar att allt fler har hittat ut hit.

– Det märks att folk lyssnar på rekommendationerna, att hålla sig utomhus. Det är många som kommer hit och gör en dagsutflykt i denna vackra natur, vilket är jätteroligt, säger hon.