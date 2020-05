HELGKRÖNIKAN. Livesänd gala med lokala band - och en annan form av närvaro

MADE IN ROSLAGEN. Kulturen har, som bekant, flyttat ut på nätet. Lördag 9 maj är det dags för den livesända studiogalan Made in Roslagen. Bakom satsningen står Sound and Vision, som sänder liveframträdanden med lokala band, videos och intervjuer. Programledare är P4:s Anna-Karin Lodin och stå upp-komikern Janne Westerlund. Samtliga medverkande är förankrade i Roslagen.

Start kl 20 på lördag. Ni kan även ta del av Made in Roslagen på norrteljetidning.se och NT:s app med start kl 20 på lördag.

LEIF ELGGRENS VÄRLD. Allt är inte stängt. Ni har väl inte missat att Norrtälje konsthall håller öppet. Där visas Leif Elggrens utställning "En annan form av närvaro". En bred inblick i ett egensinnigt konstnärskap, med verk från 1970-talet och framåt. Här finns han gulsvarta skyltar, teckningar, video och olika former av installationer. Verk som ställer frågor och utforskar verklighet och fantasi på ett alldeles eget sätt.

Utställningen är förlängd över sommaren.

LÄR DIG MER OM ÖRTER. Vikingabyn Storholmen arrangerar örtvandringar i vår, på temat ätliga växter och läkeväxter från förr. Britta Z Geschwind, arkeolog och doktor i etnoligi, leder vandringen där hon berättar om växter människor tagit tillvara i äldre tider. Söndag 10 maj. 15 deltagare.