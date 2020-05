HELGKRÖNIKAN. Kolla in gamla redskap - eller åk på vårutflykt

GAMLA REDSKAP. Växplats Nybyn, som ligger i närheten av Finsta, brukar ordna utställningar av olika slag under sommaren. Så också i år. Den 16 maj inleds säsongen, med en utställning om gårdens redskap förr i tiden och tillbakablickar på hur arbetet i lanthushåll har sett ut. Utställningen visas till och med 21 juni.

UTFLYKT I EDSBRO. Utflykter och vandringar är aktiviteter som alltid lockar under våren, kanske extra mycket under årets coronakris. Edsbro hembygdsförening bjuder in till familjeutflykt till fornborgen Lundbo den 16 maj. Samling vid Edsbro masugn kl 11, föreningen uppmanar deltagarna att ha stövlar eller rejäla skor. Och glöm inte fikakorgen.

LIVEMUSIK I NORRTÄLJE. Little Dublin börjar köra livemusik utomhus fredag 15 och lördag 16 maj, anpassat efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

THIELSKA ÖPPNAR. Nyheterna om stängningar har kommit tätt de senaste månaderna. Men det finns också evenemang som öppnar. Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm slår upp dörrarna igen den 14 maj. Där visas utställningen "Edvard Munchs fotografier" under resten av månaden. Max 50 personer samtidigt i lokalerna.

UT PÅ NÄTET. Skivsläpp, bokreleaser, konstvandringar. Det vimlar av evenemang på nätet. Playtjänsterna bjuder också på ett stort utbud. Själv spanar jag gärna in Dramatens tjänst, där det finns en rad spännande föreställningar.

GÖKOTTA. Magnus Bladlund guidar bland fåglar och växter när St Eriks Gille bjuder in till gökotta. Söndag 17 maj, kl 7-10. Plats meddelas under föreningsnytt i NT.

LÄS KRISTINA LUGN. Älskad. Hyllad. Saknad. De uppskattande minnesorden har varit många sedan Kristina Lugns bortgång förra helgen. Om du inte har läst henne- passa på, hennes poesi är både lättillgänglig och mångbottnad. Eller läs några av dikterna en gång till - här finns mängder av hisnande och överraskande formuleringar. Som de här raderna ur "Hej då, ha det så bra!": Varför ska just jag/ bära min olycka/ när det finns så många andra/ att skyffla över den på?