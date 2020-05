HELGKRÖNIKA. Grattis alla mammor - här är tips på mammor i litteraturen

Det är - som bekant - Mors dag på söndag. Det svenska firandet fyllde faktiskt hundra år förra året. I USA har det ytterligare några år på nacken.

Så stort grattis, alla mammor.

Jag hör invändningarna. Visst. Man kan betrakta Mors dag som ett kommersiellt påfund, som ska få oss att köpa onödiga presenter. Och mammor ska väl uppskattas alla dagar på året?

Själv är jag en stor vän av kalas, högtider och firanden av det som kan firas. Mammor hör definitivt dit. Att bli lite extra uppmärksammade en dag på året är väl det minsta man kan begära. En teckning, ett kort, en hälsning, ett samtal, det finns många enkla sätt att skicka lite värme, även i dessa märkliga tider.

Men över till litteraturen, där det vimlar av mammaskildringar. Och olika sorters mammor, både mammamonster som kväver sina barn och fantastiska mammor.

Om jag säger mammor i böckernas värld tror jag många svarar Muminmamman. Jag hade tänkt undvika henne, hon är lite uttjatad, men det går nog inte att låta bli att nämna henne. Hon är en urbild av hur vi vill att en mamma ska vara, med sitt lugn, sin värme och sina kärleksfulla omsorger.

Författaren och journalisten Mustafa Can har skrivit en av de finaste och mest gripande mammaberättelser jag läst. Han berättade om sin mor, Güllü Can, i ett Sommarprogram 2003, några år senare kom boken "Tätt intill dagarna" där han följer henne under hennes sista tid i livet, samtidigt som han går tillbaka till sin uppväxt och söker svar på vem hon var. Lysande.

Så har vi Jonas Gardell, som svarar för en underbar kärleksförklaring till sin mamma i romanen "Till minne av en villkorslös kärlek", där han blandar dikt och verklighet. I centrum finns mamma Ingegärd, som ville vara fri och använde ordet onekligen som förstärkning, när alla visste att hon ljög.

Maj i Kristina Sandbergs romanserie är också en mamma att minnas. Romanerna berättas ur ett mammaperspektiv, av hemmafrun som går helt upp i sin familj (det är mycket matlagning och omsorger), men längtar efter att vara Maj.

Jag tänker också på Kerstin Ekmans skildringar av mödrar och moderskap, i Katrineholmssviten och andra romaner. I slutraderna i trilogin "Vargskinnet" sitter en av huvudpersonerna med ett gammalt och slitet vargskinn, som "är mer än ett skinn". "Klipp örona av mig tänker jag. Jag hör ändå vinden gå i granarna", skriver Kerstin Ekman för att avsluta med:

"Ta bort fostren ur min buk och låt tungan torka in. /Nog slickar jag mina barn."

Två oerhört starka rader.

Jo då, det finns mammamonster också i litteraturen, men jag väljer att lämna dem därhän. Det känns bättre att lyfta fram det kärleksfulla, även när det är lite knepigt.

Där har vi mamman i Jennifer Clements skarpa "Gun. Love." Dottern Pearl beskriver henne som "en deciliter socker. Henne kunde man låna när man ville". De lever tillsammans i framsätet på en gammal Mercury. En fullständigt eländig uppväxt, ändå finns värmen där - och en mamma som nog försöker göra så gott hon kan, även om det inte går så bra.

Så har vi Donna Tartts magiska "Steglitsan", där förlusten av en älskad mamma blir ett av berättelsens centrum.

Det är inte lätt att vara mamma. Kraven är många och högt ställda. En mamma ska vara så mycket och klara så mycket.

Så - grattis alla mammor. Det är ni värda. Och var rädda om er.