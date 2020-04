HELGKOLLEN. Leif Elggrens egensinniga värld - och en påminnelse om hur viktig den lokala kulturen är

LEIF ELGGREN. En annan form av närvaro är titeln på Leif Elggrens utställning som öppnar i helgen. Läs mer här intill.

UPPSKJUTET 1. Konstnären Elisabeth Biström, som bor utanför Edsbro, skulle ha ställt ut på Café Chocolate i Rimbo med start den här helgen. Så blir det inte. Utställningen skjuts på framtiden, som så mycket annat. Elisabeth Biström skriver på sin blogg om hur viktiga de mindre kulturaktörerna, som Café Chocolate, är för att vi ska ha ett levande lokalsamhälle.

Läs också NT:s intervju med henne om vikten av att kunna ta del av kultur på små orter. Och hennes oro över att de små arrangörerna glöms bort när stöd till kultursektorn delas ut.

UPPSKJUTET 2. Ninna Birkoff, församlingsherde i Norrtälje, skulle haft vernissage på Hallstaviks bibliotek den 28 mars. Utställningen har blivit inställd, på grund av coronasmittan, men arrangerande Häveröbygdens konstförening räknar med att utställningen blir av vid ett senare tillfälle. Håll ögonen öppna.

FÅ HEM BÖCKER/SE EN FILM. Biblioteken i kommunen håller öppet och har utökat möjligheterna att låna e-böcker och e-ljudböcker. Biblioteken ökar också sin hemleverans av böcker via servicen Boken kommer, med anledning av coronakrisen. Leveranserna sker med bokbuss eller genom samarbete med föreningar och volontärer.

Biblioteken erbjuder också strömmande film via den digitala tjänsten Cineasterna. För närvarande cirka 2000 filmer. Nås via cineasterna. com.