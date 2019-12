Häverödalsfostrade Amanda Bergström om resan mot Damallsvenskan: "Hade bara en spelare"

Efter flera fina år i moderklubben Häverödal gick det rätt fort för Amanda Bergström. Från ungdomsfotboll och Division 5-spel till Rimbo IF i Division 1 som 16-åring. Sedan dess har hon hunnit skriva seniorkontrakt med IK Uppsala i slutet av 2018 och varit med på lagets resa upp i Damallsvenskan under 2019.

– Vi förlorade första matchen för säsongen men tänkte väl att resultaten kommer komma. Hösten blev rätt bra och vi gick ju nästan rent, säger nu 18-åriga Amanda Bergström till Sporten.

För laget gick just nästintill rent under hösten. Under en period vann man bland annat nio raka matcher i juli, augusti och september. Vilket lade grunden till att slutet på säsongen blev succéartat.

– Den avgörande matchen mot Hammarby var speciell, med fullsatt på Kanalplan.

Något många kanske inte vet var att det såg långt ifrån lika ljust ut när säsongen 2019 skulle inledas.

– Inför säsongen hade vi bara en spelare med kontrakt och stod utan tränare. Men sedan kom Jonas Valfridsson och lyckades värva ihop ett helt nytt lag. Sedan var vårt mål på sikt, över flera år, att spela i Damallsvenskan, säger Häverödalsprodukten.

Det gick med andra ord lite fortare än tänkt.

Amanda själv har spenderat säsongen tillsammans med A-laget när det kommer till träningsverksamheten. Dock gjorde hon inga matcher även om hon var med på resan till högsta serien.

– Även om jag hade kontrakt med A-laget och tränade med dem så spelade jag mest med F19.

Men hon har tagit sig en bra bit på vägen i sin ännu unga karriär. Bland annat är hon tacksam över att ha fått chansen i Rimbo innan flytten till Uppsala.

– Det var ett jättebra år och det kändes bra att kliva upp ett steg innan nästa kliv till Uppsala, säger Amanda och fortsätter:

– Det är klart att man drömde om att bli något stort, även om man kanske inte trodde det. Men man märkte att gick rätt bra med Upplandslaget och även i Rimbo.

Sedan Uppsalas avancemang i seriesystemet har laget värvat ett antal rutinerade spelare. Något som kanske inte ökar Amanda Bergströms chanser till spel i Damallsvenskan nästa år. Men hon är uppenbarligen där och nosar.

– Jag har kontrakt över nästa år men att få speltid i Damallsvenskan blir svårt. Det blir nog mest spel i F19-laget men där är det bara att köra.