Hårt tryck för rätt vård under coronakrisen - 78-åring med lungsjukdom uppmanades komma till vårdcentralen: “Är i dåligt skick”

Mannen, som vill vara anonym, berättar att han drabbats av vad han tror är en urinvägsinfektion.

– Det trycker på så att jag inte kan sova, det är fruktansvärt. Jag måste upp varje halvtimme, berättar han.

78-åringen har haft urinvägsinfektioner tidigare, och säger att han vet att han behöver antibiotika. Det brukar vara lätt ordnat.

Den här gången var förutsättningarna annorlunda - i och med coronaviruset uppmanas personer som tillhör riskgrupper att hålla sig hemma av Folkhälsomyndigheten.

Mannen lider av svår kol, och närmar sig 80 år.

– Jag kan ju inte sätta mig i ett väntrum med tjugo - trettio människor där, jag ska ju helst inte gå utanför dörren. Alla experter säger det! Jag är i dåligt skick. Ändå säger sköterskorna att jag måste komma in för att få träffa läkaren, säger mannen.

Mottagningen har en app för digital vård, där 78-åringen skulle kunna få kontakt med en läkare via ett videosamtal. Men den kan inte mannen nyttja:

– Jag har inte ens en smartphone, så det går inte, säger han.

När mannen förklarade att han inte tänkte komma in med tanke på smittrisken, har han tre dagar i rad fått besked om att en läkare ska ringa upp.

De två första dagarna ringde ingen, men den tredje dagen ringde en läkare och skrev ut antibiotika.

78-åringen tror att det beror på att NT hört av sig och ställt frågor.

– Men nu har jag antibiotika i alla fall.

Verksamhetschefen på Husläkarna Rimbo-Edsbro, Ahmed Shalabi, skriver i ett mejl att de inte kan kommentera det enskilda ärendet på grund av sekretess, men beskriver att de på grund av coronaviruset är under stor press - exempelvis har telefonbelastningen ökat med hundra procent.

När det gäller generella rutiner för hur mottagningen kan hjälpa äldre som inte bör vistas i offentliga rum skriver Ahmed Shalabi att de enligt sina vanliga rutiner normalt inte kan skriva ut antibiotika på telefon, men tillägger:

Dock med tanke på den rådande situationen med COVID-19 pandemin har vi varit tvungna att ändra dessa rutiner för att skydda våra patienter, främst våra sköra äldre. Bl a har vi väsentligt utökat vår digitala plattform, vår egna app HLM-Rimbo, för att minimera risken för smittspridning.

För patienter som 78-åringen, som inte har tillgång till digitala lösningar, skriver Ahmed Shalabi att de:

"/.../ i möjligaste mån hjälper våra äldre patienter genom att bemöta deras behov antigen via våran väletablerad team besök i hemmet där en doktor med en sjuksköterska /undersköterska besöker patienterna i hemmamiljön eller via telefonsamtal med patientens husläkare. Detta bestäms från fall till fall löpande under dagen beroende på om en fysisk undersökning krävs eller ej. "