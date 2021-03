Här är NT-sportens nya tv-satsning - följ med på en unik idrottsresa: "Maxad nostalgi"

I kommunen finns det mängder av föreningar som under fler decennier varit med och byggt upp en stark idrottsrörelse.

Norrtelje Tidning vill därför hylla föreningslivet - och dela med oss av unikt innehåll från flera av Roslagens äldsta och anrika föreningar.

Något som kommer att ske genom vår nya satsning "Anrika Klubbar – en historisk idrottsresa".

– Det blir en vandring som kommer att präglas av maxad nostalgi. Tanken är att få personerna som finns bakom emblemen och därmed utgör själva klubbarnas identitet att berätta just sin förenings historia och vad som gör just den klubben unik. Jag är övertygad om att det finns väldigt mycket guld att gräva upp och sätta ljus på i Roslagsidrottens stolta tidevarv, säger Sportens Christopher Grönlund.

Under 2021 kommer Norrtelje Tidning därför att besöka flera klubbar och i den första omgången kommer föreningar som Rånäs IF, Edsbro IF, Roslagsbro IF, Rö IK och Lohärads IF att porträtteras.

Och startskottet blir en fullmatad livesändning från Rånäs IF:s 100-årsfirande den 11 april klockan 14.00 – en premiär ni ser direkt på Norrteljetidning.se och i nyhetsappen.

– Vi vill lyfta idrottsrörelsen, historien den grundar sig på och de eldsjälar som driver den vidare idag, säger Carl Juborg, chefredaktör och ansvarig utgivare på Norrtelje Tidning.

I samband med varje livesändning från de här besöken hos anrika klubbar - kommer du som kund - få chansen att vinna fina priser från lokala aktörer via vårt sport-quiz.