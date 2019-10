Här är elevernas svar – efter siffrorna om betygsraset i Norrtälje kommun: "Då blir det mycket roligare..."

Skolverkets årliga statistik över resultaten i nionde klass har landat. Sammanställningen visar att det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i Norrtälje kommun låg på 224,5 läsåret 2018-19, vilket placerar kommunen under riksgenomsnittet på 229,8.

Betygen har höjts stabilt de senaste tio åren med undantag för skolåren 2011-12 och 2016-17 och i fjol låg det genomsnittliga meritvärdet på 232,2 – det högsta som uppmätts i kommunen hittills.

- Det hänger ihop med att förra årets niondeklassare var en jättebra årskull. Det såg vi redan i motsvarande mätningar när de gick i sexan, säger Robert Beronius, ordförande barn- och skolnämnden.

Den nya mätningen visar också att fler än var sjätte elev i nian i Norrtälje saknar behörighet till gymnasiet. På kommunala skolor saknar 18 procent behörighet medan andelen ligger på 8,6 procent för friskolor.

- Det absolut viktigaste är att eleverna kommer in på gymnasiet och den andelen har ju sjunkit under flera år. Vi vidtar åtgärder just nu för att höja tryggheten och trivseln i skolan och se till att det finns tillräckligt med lärare, säger Robert Beronius.

De åtgärder som åsyftas handlar exempelvis om mobilfria klassrum, större satsningar på elevhälsan och lärarassistenter.

- Det är en stor brist på lärare och vi behöver lärarassistenter som kan avlasta lärarna så att de kan fokusera på sin undervisning, säger Robert Beronius.

Variationerna mellan de olika skolorna är dock stora. Bäst resultat har niorna i Freinetskolan Mimer med meritvärdet 276,7.

- Jag tänker att den största framgångsfaktorn är vår personal. Vi har en engagerad och kompetent personal som samarbetar. Alla barn är allas barn är en av våra ledstjärnor, säger rektor Anneli Vossman-Strömberg.

Skolan har anammat Freinetpedagogiken, uppkallad efter den franske läraren Celestin Freinet som var verksam under första halvan av 1900-talet. Arbetssättet går kort och gott ut på att de 230 eleverna på skolan ska känna sig delaktiga i samhället genom att de har inflytande på undervisningen och en mottagare i allt de gör.

- Exempelvis har åttan och nian precis skrivit insändare om mobbing som vi kommer skicka in till tidningen. På det sättet får man eleverna att känna att det finns ett syfte och mottagare till skoluppgifterna, säger Åsa Hammarlund, högstadielärare i svenska och engelska.

Lärarna på skolan jobbar med teman som ofta är kopplade till aktuella händelser. Inom ramen för temat får eleverna vara med och påverka hur och vad de lär sig.

Det är inga problem att följa kurs- och läroplan med det upplägget?

- Nej vår undervisning stämmer ofta väl överens med läroplanens intentioner och vi tänker på samma sätt i fråga om hur elever lär sig. Nämligen i samspel med varandra, delaktighet och inflytande, säger Anneli Vossman-Strömberg.

Ella Holmberg, Erika Edhe och Axel Jansson går i nian på Freinetskolan Mimer och har alla siktet inställt på Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet för att bredda sina valmöjligheter i framtiden.

- Personligen tycker jag att det är viktigt med höga betyg. Särskilt nu när det snart är dags för gymnasiet och man känner högre press än tidigare, säger Ella Holmberg.

Axel Jansson håller med.

- Jag tror inte att vi lär oss bättre än på någon annan skola men motivationen är hög här. Redan i fyran började lärarna snacka om att det är dags att jobba mot betygen och det gjorde att jag började tänka på det tidigt, säger han.

Upplever ni att ni får vara med och påverka undervisningen?

- Ja, lärarna brukar fråga oss på vilket sätt vi vill lära oss nya saker och oftast lyssnar de på vad vi säger. Då tycker jag att lärandet blir mycket roligare, säger Erika Edhe.

- Fast vissa är mer entusiastiska än andra. Det finns ju alltid de som inte bryr sig och ibland kan det vara svårt att få alla nöjda, lägger Ella Holmberg till.

Sämst är resultaten på Norrsundsskolan. Och i Svanbergaskolan och Viby friskola har meritvärdet minskat med hela 31 respektive 33 poäng.

Men Viby friskolas rektor Mattias Örtlund är varken förvånad eller bekymrad över sänkningen.

- Vi har bara runt 15 elever i våra klasser och då påverkar de individuella variationerna väldigt mycket. Bland de nior som gick ut i somras fanns flera som påbörjat sin skolgång väldigt sent och därför hade sämre förutsättningar än fjolårets grupp. De lyftes enormt mycket under sin högstadietid men det är inte konstigt att resultaten blev sämre, säger han.

Fakta: Meritvärdet

Meritvärde är en sammanräkning av betyg för ansökan och antagning till gymnasieskolan, högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval.

Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 och för elever som läst 16 ämnen 320.

Källa: Skolverket