Här är alla nominerade till Årets Rospigg - Så röstar du

Årets Rospiggskandidater 2019 brinner alla för medmänsklighet. Och de nominerade är:

Årets kandidat nummer ett: Carin Theler. Hösten 2018 startade hon ”Ur- och skurfika” i Furusund där ortsborna träffas. Pengarna går till Radiohjälpens insamling till Världens barn.

Ur läsarnas förslag: "Hösten 2018 startade hon Furusunds Ur- och skurfika. Det innebär att hon varje torsdag under under höst och vinter serverar kaffe och kaka vid gästhamnen. Kostar 20 kronor per person och behållningen går till radiohjälpens insamling till värdens barn".

Så röstar du på Carin: Sms:a NT ROSPIGG CARIN till 720 72

Årets kandidat nummer två: Roslagens egna teaterdirektör Robert Sjöblom. Han har sedan länge roat och engagerat rospiggar med sina lokala teaterstycken.

Ur läsarnas förslag: "Han har som få rospiggar roat och engagerat många rospiggar genom att skriva, omarbeta och regissera teaterstycken, alla med anknytning till Roslagen".

Så röstar du på Robert: Sms:a NT ROSPIGG ROBERT till 720 72

Årets kandidat nummer tre: Jimmy Karlsson som bjuder in till Diabetespromenaden Norrtälje för tredje året i rad.

Ur läsarnas förslag: "2017 samlade familjen Karlsson in drygt 30000 kronor på BOTA DIABETES-armband, 100 personer gick promenaden på ca 2,5 km. 2018 samlade samma event in dryga 136.000 kr och 200 personer gick promenaden. Alla pengar går till forskning för diabetes".

Så röstar du på Jimmy: Sms:a NT ROSPIGG JIMMY till 720 72