► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Upptaktsträff i speedway och tre gånger fotboll

LIVE-TV

Tisdag 4 augusti:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Med en vecka kvar till seriepremiär inträffar den årliga upptaktsträffen inför speedwaysäsongen. I år sker den digitalt, på grund av corona, och Sporten sänder den i sin helhet, med start klockan 14.00.

Fredag 7 augusti:

► Fotboll, division 7 östra, herrar: IF Ferro tar emot Grisslehamns SK i ett av årets mest prestigefulla derbyn. Sporten sänder matchen live med start klockan 18.45.

Söndag 9 augusti:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Rimbo IF hann med en match innan sommaruppehållet. Nu möter man Gamla Upsala SK i omstarten och matchen ser du live hos NT med start 13.00.

► Fotboll, division 4 Uppland, damer: Senare under söndagen är det dags för Häverödals SK att starta om säsongen. Det gör man hemma mot Östervåla 2. Sändningen från Lundåsvallen startar 17.55.

LIVE-RAPPORTER

Inga liverapporter denna vecka.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

