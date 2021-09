► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Tungviktsmöten och jubileumsfajt mot allsvenska giganten – när Roslagsklubben firar 90 år

LIVE-TV

Lördag 11 september

► Fotboll, match, 12.55: Rimbo har onekligen vaknat till liv efter en tyngre period och tog poäng senast mot topplaget BK30. Nu väntar ett stekhett derby mot serieledande Gamla Upsala SK och Sporten direktsänder mötet från Gamlis IP, som drar igång fem minuter före matchstart.

► Fotboll, match, 13.55: Även BKV Norrtälje har hittat formen igen och efter segern mot tabellettan Sundbybergs IK så ställs man nu mot Uppsala-Kurd FK på hemmaplan. Sporten direktsänder mötet från Norrtälje IP.

► Fotboll, match, 16.30 (ungefärlig tid): 15 september fyller Rö IK 90 år och det firar klubben på lördag genom att spela en anordna en jubileumsmatch där veteranerna gör upp med Djurgårdens legendarer. Sporten finns på plats och direktsänder mötet, men på grund av en matchkrock kommer sändningen att starta först en bit in i första halvlek. Dessutom blir det ännu ett avsnitt av Sportens satsning Anrika klubbar efter matchen med flera gäster kopplade till klubben – missa inte det!

► Fotboll, magasin, 18.00 (ungefärlig tid): Anrika klubbar är tillbaka och på lördagkvällen är det Rö IK som står i fokus. Klubben firar 90 år och då finns Sporten på plats för att skildra historiska milstolpar och händelser med hjälp av profilerna som är sprungna ur klubben, däribland Bosse Andersson och Åke "Bulten" Andersson.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 7 september

► Speedway, match, 18.50: Den avslutade omgången i Bauhausligan står för dörren när Rospiggarna reser till Motala för ett möte med Piraterna. Rospiggarna kan maximalt få 22 poäng, vilket i sådana fall räcker till en fjärdeplats. Tio minuter före tejpen ryker drar vi igång liverapporten från RMV Skog Arena.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

