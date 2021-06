► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: "Tufft bortamöte och en vårsäsong som går i mål – med dubbla matcher"

LIVE-TV

Onsdag 30 juni

► Fotboll, match, 19.25: Rimbo reser längs motorvägen och landar in i Täby under onsdagskvällen för den näst sista matchen före sommaruppehållet. Då väntar tabelltrean Täby FK på bortaplan för Rimbo som vill kliva upp på hästen igen efter två raka förluster. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

Lördag 3 juli

► Fotboll, match, 12.55: Några dagar senare är det match igen för Rimbodamerna när Skutskär kommer på besök i vad som blir vårsäsongens sista match. Matchen på Arkadien startar strax efter lunch och fem minuter före avspark drar vi igång sändningen.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 29 juni

► Speedway, match, 18.50: Rospiggarna är tillbaka i vinnarspåret efter att ha tvålat dit klubbikonen Mikael Teurnbergs Dackarna efter en imponerande prestation på hemmaplan. Nu väntar ett tufft bortamöte för Peter Janssons gäng som reser till Västervik för att möta laget som ligger en pinne bakom dem själva. Matchen börjar 19.00 – och Sporten direktrapporterar med start tio minuter före.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

