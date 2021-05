► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Triss i TV-väg

LIVE-TV

Tisdag 4 maj

► Fotboll, träning, 20.15: 2020 var generellt sett ett väldigt tufft år för många – men några som verkligen gjorde det bästa av pandemiåret var Rådmansö SK och i synnerhet klubbens damlag. Serieseger och sedan prisade som Årets Lag på Norrtälje Idrottsgala – efter ett riktigt succéår väntar nu division 4 för RSK-damerna. Tanken var att sända redan förra veckan, men på grund av misstänkt covid-19 i truppen fick träningen skjutas upp till den här veckan. Under tisdagskvällen gör vi ett nytt försök – häng med!

Lördag 8 maj

► Motocross, träning, 10.00: MK Orion gjorde starka resultat under fjolåret, inte minst på ungdomssidan där ett SM-brons bärgades. Nu är klubben i startgroparna inför säsongen 2021 och under lördagen har man ett träningsläger på hemmaplan Sipsjöbanan. Sporten finns på plats och direktsänder från lägret med start klockan 10.00 – missa inte det!

Söndag 9 maj

► Anrika klubbar, 14.00: Under söndagen trummar Sportens TV-satsning Anrika klubbar vidare och denna gång har turen kommit till 92-åriga Roslagsbro IF. Under eftermiddagen, lagom till söndagskaffet, bjuder vi på en helspäckad timme där gäster och profiler kommer att dela med sig av historier och anekdoter från förr till klubbens utveckling och framtidsvisioner. Varmt välkomna!

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

