► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: "Toppmöte, premiärfest och framtidens stjärnor från första parkett"

LIVE-TV

Lördag 19 juni

► Fotboll, match, 10.55: Förbundsserierna är redan igång – och nu börjar också den lokala fotbollen att rulla. Under lördagsförmiddagen gästas BKV Norrtälje av SK Wigör i division 5-premiären – och Sporten direktsänder det tidiga lunchmötet.

Lördag 19 juni

► Fotboll, match, 13.55: Efter två raka bortasegrar är det äntligen dags för BKV Norrtäljes herrar att tävlingsdebutera på hemmaplan – när Västerås IK gästar Norrtälje IP. Sporten direktsänder mötet och startar fem minuter före avspark.

Söndag 20 juni

► Speedway, match, 10.50: Nytt för i år är att Sporten satsar på ungdomsserien i speedway, där Rospiggarna återigen har ett lag att ställa på banan. Den första tävlingen på hemmaplan blev inställd, men under söndagen sker ett nytt försök på Credentia Arena när Indianerna, Nässjö och Masarna kommer på besök. Sporten direktsänder mötet.

► Fotboll, match, 13.55: Även Rimbo IF spelar denna helg och denna gång väntar Vaksala SK på bortaplan – vilket innebär en kortare bortaresa till Uppsala. Mötet från Årstas konstgräs visar direkt på sajten och i nyhetsappen – sändningen drar igång fem minuter före.

LIVE-RAPPORTER

Torsdag 10 juni

► Speedway, match, 18.50: Efter urladdningen på hemmaplan väntar en oerhört tuff uppgift för Peter Janssons förargäng – som reser till Eskilstuna för möte med trefaldiga mästarna Smederna, som är tillbaka efter fjolårsuppehållet. Sporten direktrapporterar från Smedstadion med start 18.55.

:Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.