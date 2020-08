► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Toppen mot botten i Bauhaus-ligan och Rimbos jakt på fjärde raka

LIVE-TV

Söndag 30 augusti:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Rimbo IF har klättrat i tabellen efter tre raka segrar. På söndag tar man emot Sundsvalls DFF i en match som livesänds på norrteljetidning.se med start 14.00.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 25 augusti:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Rospiggarna är tillbaka i tabelltoppen efter seger mot Västervik. Nu väntar jumboplacerade Piraterna i ett tufft möte i Motala. Matchen kan du följa här.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

