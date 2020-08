► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Speedwaypremiär och division 4-derby

LIVE-TV

Onsdag 12 augusti:

► Speedway: Mellan seriepremiär och hemmapremiär genomför Rospiggarna en träning på Credentia Arena. Sporten livesänder från Hallstavik under eftermiddagen. Mer information kommer.

Fredag 14 augusti:

► Fotboll, division 4 Uppland, herrar: Rimbo IF tar emot Rådmansö SK på IP Arkadien. Sporten sänder division 4-derbyt med start 19.00.

Lördag 15 augusti:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Efter två raka förluster åker Rimbo IF till Gävle i jakt på säsongens första seger. Se matchen live på sajten med start 13.00

► Fotboll, division 8 södra, herrar: Nystartade Söderbykarl tar emot SK Wigör på Åbyvallen. Matchen startar 14.00 och du ser den live på norrteljetidning.se.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 11 augusti:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Äntligen dags att släppa tejpen för årets elitserie i speedway. För Rospiggarnas del inleds Bauhaus-ligan med bortamatch mot Indianerna. Sporten liverapporterar från matchen som startar 19.00.

Torsdag 13 augusti:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Hemmapremiär för Rospiggarna väntar mot Vetlanda. Sporten liverapporterar från Credentia Arena, med start 18.50.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

