► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Slutspels- och kontraktsjakt för Roslagsklubbarna

LIVE-TV

Lördag 4 september

► Fotboll, match, 13.00: Rimbo IF tog en oerhört viktig seger senast mot Avesta AIK – och till helgen fortsätter jakten på ett nytt division 1-kontrakt. BK30 gästar Arkadiens IP och Sporten direktsänder mötet med start fem minuter före avspark.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 31 augusti

► Speedway, match, 18.50: Efter urladdningen mot Västervik går jakten på en slutspelsplats vidare när Rospiggarna gästar regerande mästarna Masarna på bortaplan. Matchen liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se

Torsdag 2 september

► Speedway, match, 18.50: Två dagar efter matchen mot Masarna är det dags igen när Lejonen kommer på besök till Hallstavik. Matchen liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

