► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Sista chansen för Rådmansö och Rimbos jakt på första segern

LIVE-TV

Lördag 24 oktober:

► Fotboll, kvalserien till division 3, herrar: Nu ska det avgöras om det blir någon division 3-plats till Rådmansö SK. Vinst mot Bollstanäs är ett måste, samtidigt som Spånga förlorar. NT sänder Rådmansös match med start 14.00.

Läs även: NT sänder alla Rådmansö SK:s matcher i jakten på division 3: ”Ett ypperligt tillfälle”

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 20 oktober:

► Ishockey, hockeytvåan, herrar: Rimbo Hockey har fortfarande inte vunnit ännu den här säsongen. På tisdag gästas man av tabelljumbon Spånga i jakten på första trepoängaren. Följ matchen live på sajten och i appen från 19.00.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

