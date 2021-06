► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: "Seriefinal, kärt återseende i Hallstavik och tufft bortamöte"

LIVE-TV

Onsdag 23 juni

► Fotboll, match, 19.25: Efter tre raka segrar vankas det en tidig seriefinal för BKV Norrtälje – som reser till Täby för ett möte med toppkonkurrenten Viggbyholms FK. Sporten direktsänder matchen med start fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 19.55: Ungefär samtidigt som BKV spelar seriefinal borta mot Viggbyholm gästar Rimbo IF erkänt svårspelade Västerås BK30 på bortaplan. De blåklädda vill förstås studsa tillbaka efter förlusten senast och bortamatchen direktsänds med start fem minuter före avspark.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 22 juni

► Speedway, match, 18.50: Efter förlusten borta mot Smederna väntar ett oerhört intressant möte på hemmaplan – när klubbikonen Mikael Teurnberg kommer hem till Hallstavik med sitt nya lag Dackarna. Att förare som Jason Doyle, Rasmus Jensen och Jacob Thorsell dessutom återfinns i motståndarlaget gör inte mötet mindre intressant – och som grädde på moset toppar Målilla-klubben även tabellen. Med andra ord är det upplagt för en högoktanig kväll – och Sporten direktrapporterar från Credentia Arena.

