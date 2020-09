► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Rospiggarnas sista seriematch och Rimbos bortamöte

LIVE-TV

Lördag 12 september:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Rimbo hade inga problem att besegra Valbo hemma i helgen. På lördag väntar en ny match mot tabellfyran Sätra på bortaplan. NT sänder matchen i sin helhet, med start 14.55.

Läs även: Se alla Rimbo IF:s matcher hos Norrtelje Tidning – ”Räkna med mycket fotbollsdramatik”

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 14 september:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Sista grundseriematchen för den här säsongen och Masarna kommer på besök. Nu ska det avgöras vilka kvartsfinalmotståndare som Rospiggarna får möta. Matchen mot Masarna följer du live på sajten från 18.50.

Läs även: Så bevakar NT Rospiggarna säsongen 2020

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.