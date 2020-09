► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Rospiggarnas kvartsfinal och BKV Norrtäljes slutspurt

LIVE-TV

Söndag 27 september:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Säsongens första kryss kom borta mot Sätra. Nu tar Rimbo IF emot Västerås BK 30 i sista hemmamatchen för säsongen. Se den på sajten eller i appen med start 13.00.

Läs även: Se alla Rimbo IF:s matcher hos Norrtelje Tidning – ”Räkna med mycket fotbollsdramatik”

► Fotboll, division 3 norra Svealand, herrar: BKV Norrtälje har haft en kämpig säsong och nu återstår endast två matcher mot Västeråslag innan säsongen är över. Sporten livesänder båda med bortamatchen mot Syrianska IF Kerburan först ut. Se den på sajten eller i appen med avspark 14.00.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 22 september:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Efter en strålande grundserie väntar Västervik i kvartsfinal för Rospiggarna. Första matchen körs på bortaplan på tisdag kväll. Följ den live på sajten eller i appen med start 19.00.

Onsdag 23 september:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Redan på onsdag är det returmöte i kvartsfinalserien när Västervik gästar Hallstavik. Följ avgörandet på sajten eller i appen från 19.00.

Läs även: Så bevakar NT Rospiggarna säsongen 2020

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.