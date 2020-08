► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Rospiggarnas jakt på serieledning och division 6-derby

LIVE-TV

Onsdag 19 augusti:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Efter helgens seger mot Gefle tar Rimbo emot Stensätra i den uppskjutna premiärmatchen. Sporten sänder från IP Arkadien med start 19.25.

Fredag 21 augusti:

► Fotboll, division 6 östra, herrar: Rö IK tar emot Hallsta IK i ett division 6-derby på Bladlunds Måleri Arena. Sporten sänder matchen i sin helhet, med start 18.30.

Lördag 22 augusti:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Rimbo IF reser till Västerås för veckans andra seriematch. Sporten sänder live med start 14.55.

► Fotboll, division 7 södra, herrar: Rånäs IF har fått en bra start på säsongen och ligger tvåa efter tre omgångar. På lördag tar man emot Danmarks IF 2. Sporten sänder matchen med start 13.00.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 18 augusti:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Rospiggarna reser till Gislaved för att försöka följa upp premiärveckans två segrar. Sporten liverapporterar från matchen som startar 19.00.

Torsdag 20 augusti:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Veckans andra match för Rospiggarna blir hemma på Credentia Arena då Västervik gästar. Matchen börjar, som vanligt, 19.00 och Sportens liverapport cirka tio minuter innan.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.