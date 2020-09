► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Rekordvecka med innebandy, fotboll och speedway

LIVE-TV

Tisdag 8 september:

► Innebandy, DM, herrar: Innebandysäsongen är på igång och smygstartar med gruppspelet i DM. Midas IBK tar emot Väddö IF och NT sänder matchen med start 19.45.

Onsdag 9 september:

► Fotboll, P05: Sporten fortsätter sin satsning på livesänd ungdomsidrott med två matcher denna vecka. Först ut är derbyt mellan Rimbo IF och Riala GoIF med avspark 19.00.

Fredag 11 september:

► Fotboll, F14: Redan på fredag är det dags för nästa ungdomsmatch när Häverödals SK gästar Storvreta. Matchen börjar 18.30 och du ser den i sin helhet på sajten och i appen.

Lördag 12 september:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Efter helgens förlust borta mot Täby tar Rimbo IF emot tabelljumbon Valbo FF på IP Arkadien. Sporten sänder matchen, med avspark 13.00.

Läs även: Se alla Rimbo IF:s matcher hos Norrtelje Tidning – ”Räkna med mycket fotbollsdramatik”

Söndag 13 september:

► Fotboll, division 7 Uppland östra, herrar: Väddö IF toppar tabellen efter sex spelade matcher och på söndag tar man emot Rasbo IK 2. Sporten sänder från Vikingalunden med start 12.25.

► Fotboll, division 6 Uppland östra, herrar: Senare på söndagen är det dags för ett sexanderby på Lummevi, när Edsbro gästas av Lohärad. Den matchen startar 16.00.

GUIDE: Frågor och svar om livefotbollen hos Norrtelje Tidning – här är ALLT du behöver veta för att se matcherna

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 8 september:

► Speedway, Bauhaus-ligan: Två matcher återstår innan slutspelet startar i årets speedwayliga. För Rospiggarnas del väntar dubbelmöte mot Masarna. Det första, på bortaplan, körs på tisdag klockan 19.00 och liverapporteras på sajten och i appen.

Läs även: Så bevakar NT Rospiggarna säsongen 2020

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.