► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Rafflande fotbollsavslutning x3

Lördag 3 oktober:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: En match återstår – och det är inte vilken som helst. Nu ska det avgöras om Rimbo får spela division 1-fotboll även nästa säsong. En poäng mot Ljusdal krävs för att vara säkra. Matchen, som börjar 14.00, ser du på sajten och i appen från 13.55.

► Fotboll, division 5 Uppland, damer: Som uppladdning inför Rimbos streckstrid, sänder NT Rådmansös jakt på serieseger i damfemman. Österlövsta står för motståndet när säsongen avslutas på Rådmansö Schakt Arena klockan 11.00 på lördag. Se matchen live på sajten eller i appen.

Söndag 4 oktober:

► Fotboll, division 3 norra Svealand, herrar: Efter storsegern mot Syrianska Kerburan lever BKV Norrtäljes dröm om ett nytt division 3-kontrakt. Då krävs det poäng hemma mot IK Franke för att vara säkra. Se den rafflande avslutningen på sajten och i appen från 13.55.

Inga liverapporter den här veckan

