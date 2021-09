► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Premiär- och slutspelsvecka i Roslagen

LIVE-TV

Torsdag 16 september

► Handboll, träning, 18.45: Efter en lång sommar är det äntligen premiärvecka i handbollsallsvenskan och givetvis ska Sporten kontrollera temperaturen på Roslagens bidrag, Rimbo HK. Under torsdagskvällen direktsänder vi från Sparbankshallen när laget förbereder det sista inför helgens bortamatch mot Vinslöv – där mängder av intervjuer, analyser och närvaro utlovas.

Lördag 18 september

► Fotboll, match, 13.55: Rimbo IF fortsätter jakten på ett säkrat division 1-kontrakt och nu väntar årets premiärmotståndare på hemmaplan när Kvarnsvedens IK gästar Arkadien. Sporten direktsänder mötet med start fem minuter före avspark.

Söndag 19 september

► Speedway, match, 10.50: Ungdomsserien i speedway är på väg att lida mot sitt slut och under söndagen körs Rospiggarnas uppskjutna hemmamatch från juni. Västervik, Örnarna och Vetlanda gästar Credentia Arena när Sporten direktsänder med start tio minuter före hojarna drar iväg.

► Fotboll, match, 15.50: Häverödals SK har gjort en väldigt fin säsong och ligger delad etta med par omgångar kvar. Nu väntar Roslagsrivalen Rådmansö SK i ett stekhett derby och givetvis direktsänder Sporten bataljen från Lundåsvallen med start tio minuter före avspark.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 14 september

► Speedway, match, 18.50: Det vankas slutspel i Bauhausligan när Vetlanda gästar Credentia Arena i den första kvartsfinalen. Smålänningarna har plusstatistik på Rospiggarna, då de är det enda lag som Peter Janssons gäng inte har vunnit mot än. Bättre lycka denna gång? Sporten direktrapporterar från mötet med start tio minuter före tejpen ryker.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

