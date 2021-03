► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: NT-sportens turné fortsätter

LIVE-TV

Torsdag 4 mars

► Fotboll, träning, 19.00: NT-sporten tar ett rejält grepp inför fotbollssäsongen 2021 och besöker en rad olika klubbar ute i Roslagen. Nu är det dags för del två, där vi besöker Häverödals SK. HSK klarade sig kvar i division 4 som nykomling under 2020. I vår går laget in i sin andra raka säsong i fyran. Det bjuds på intervjuer, kommentarer och stark närvaro från Sparbankens IP. Missa inte det!

LIVE-RAPPORTER

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

