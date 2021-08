► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Mer fotbollsgodis – och Rospiggarna jagar ny seger

LIVE-TV

Onsdag 11 augusti

► Fotboll, match, 19.30: Rådmansös damer är nykomlingar i division 4 efter att ha vunnit femman i fjol. RSK inledde med förlust borta mot Ullfors. Nu är Rådmansö ute efter revansch, när det är dags för hemmapremiär. Roslagsklubben tar emot Östervåla IF 2, och Sporten är på plats och sänder mötet.

Lördag 14 augusti

► Fotboll, match, 13.00: Rimbo har det fortsatt tungt i division 1 och ligger under nedflyttningsstrecket. Dessutom har de blåklädda en jobbig trend med fyra raka förluster i serien. Den vill Rimbo bryta på lördag, när topplaget Sandviken kommer på besök. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 14.00: Även BKV Norrtälje har haft det tungt. De rödblå har fyra raka matcher utan seger i division 3. Nästa chans till att bryta den trenden kommer på lördag, när BKV tar emot Sala på Norrtälje IP. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

Söndag 15 augusti

► Fotboll, match, 14.00: Herrarnas division 5 kryllar av Roslagslag. Och i helgen är det dags för ett nytt derby. Roslagsbro tar emot Riala i ett på förhand spännande möte. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

LIVE-RAPPORTER

Torsdag 12 augusti

► Speedway, match, 18.50: Rospiggarna tog en livsviktig seger mot Indianerna förra veckan och har nu häng på slutspelsplatserna. För att närma sig ytterligare behöver Roslagsklubben fortsätta vinna. Man har chansen att göra det på torsdag, när serieledaren Smederna kommer till Hallstavik. Matchen liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

