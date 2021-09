► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Kvarts- och seriefinaler i Roslagsidrotten – dessutom hockeypremiär

LIVE-TV

Tisdag 21 september

► Speedway, uppsnack, 18.00: Inför den avgörande kvartsfinalen mellan Vetlanda och Rospiggarna direktsänder Sporten ett uppsnack där ni som tittare får ta del av det senaste kring båda lagen. Uppsnacket sker på plats i Vetlanda och drar igång timmen före tejpen ryker.

Lördag 25 september

► Fotboll, match, 13.55: BKV Norrtälje fortsätter att jaga mark uppåt när motståndet från premiären, Procyon BK, kommer på besök till Norrtälje IP. Sporten direktsänder mötet med start fem minuter före avspark.

Söndag 26 september

► Fotboll, match, 13.55: Fotbollssäsongen 2021 börjar onekligen dra ihop sig och under söndagen möts BKV Norrtälje 2 och Riala GoIF i en regelrätt seriefinal. Hemmalaget har dessutom en match mindre spelad, vilket innebär att det är upplagt för matchboll. Sporten direktsänder bataljen – sändningen startar fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 14.55: Rimbo IF slåss för sin överlevnad i division 1 – och har efter de senaste matcherna skapat sig bättre utgångsläge. Nu reser man till Västmanland för ett möte med IFK Västerås – en match vi direktsänder med start fem minuter innan den kickar igång.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 21 september

► Speedway, match, 18.50: Rospiggarna leder kvartsfinalmötet mot Vetlanda när det nu vankas retur nere i Småland. Sporten finns på plats på Hasses Motorstadion och ger er allt inför det avgörande mötet, där Rospiggarna har sex poängs övertag.

Fredag 24 september

► Ishockey, match, 18.50: Under fredagskvällen är det äntligen dags för nedsläpp i Arkadien när Rimbo Hockey begår seriepremiär. Viggbyholm kommer på besök och Sporten finns på plats och direktrapporterar från mötet. Liverapporten drar igång tio minuter före.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

