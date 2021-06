► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: "Hett derby, premiärfest för publiken och dubbla seriefajter"

LIVE-TV

Måndag 7 juni

► Fotboll, träningsmatch, 19.45: Förbundsserierna division 1 och 3 norra Svealand, där Rimbo IF och BKV Norrtälje spelar, har redan dragit igång. De lokala klubbarna får vänta ytterligare en vecka, men under måndagen drabbar Rådmansö SK och Riala GoIF samman i ett hett derby – som Sporten givetvis sänder från Sportcentrums konstgräs.

Fredag 11 juni

► Fotboll, match, 19.25: Efter kalasstarten mot Procyon väntar ytterligare en bortamatch för BKV som reser till Enköping för möte med Fanna BK under fredagskvällen. Sporten direktsänder mötet och sändningen drar igång fem minuter före avspark.

Söndag 13 juni

► Fotboll, match, 12.55: Dags för match på hemmaplan efter krysset borta mot Kvarnsvedens IK. Då gästas Rimbo IF av IFK Västerås i en hemmapremiär som spelas på Arkadiens IP – som ni ser direkt på sajten och i nyhetsappen.

LIVE-RAPPORTER

Torsdag 10 juni

► Speedway, match, 18.50: Efter förlusten i bortapremiären är det äntligen dags för Rospiggarna och en del av hemmapubliken att få återvända till Credentia Arena – när Indianerna från Kumla kommer på besök till Hallstavik. Hemmalaget vill förstås börja ta poäng – och ni följer mötet från den andra omgången direkt på sajten.

:Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

