► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Fotbollsfesten fortsätter – och viktig speedwaymatch på nytt

LIVE-TV

Onsdag 4 augusti

► Fotboll, match, 19.30: Rimbo har fem raka matcher utan seger och ligger på nedflyttningsplats i division 1 norra Svealand. Nu jagar Roslagsklubben ett trendbrott. Under onsdagen tar Rimbo emot Täby på Arkadien – och då jagar hemmalaget sin första vinst sen den 13 juni. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

Lördag 7 augusti

► Fotboll, match, 14.00: I helgen är det dags för en ny Rimbomatch. De blåklädda reser till Medelpad för en bortamatch mot Selånger. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 14.00: Även BKV Norrtälje har match under lördagen. Där ställs de rödblå återigen mot Franke, som man spelade 1–1 mot så sent som den 31 juli. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

Söndag 8 augusti

► Fotboll, match, 12.00: På söndagen är det dags för Rådmansö att gå in i höstsäsongen. RSK jagar sin första seger efter att ha inlett säsongen med två raka kryss. Nu hoppas Roslagslaget kunna bryta den trenden och få med sig tre poäng från helgens match mot Märsta. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 18.00: Veckans fotbollsfest avslutas med ett derby i division 6. Lohärad tar emot Väddö och viktiga poäng står på spel. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

LIVE-RAPPORTER

Torsdag 5 augusti

► Speedway, match, 18.50: Rospiggarna ligger utanför slutspelsplats i Bahausligan, men har kontakt med lagen ovanför i tabellen. På torsdag väntar en viktig bortamatch mot Indianerna, där Rospiggarna har en stor chans att få med sig extrapoängen efter att ha vunnit med 56-34 mot samma motstånd i juni. Matchen liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

