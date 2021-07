► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Fotbollsfest deluxe och nyckelmöte i speedwayen

LIVE-TV

Onsdag 28 juli

► Fotboll, match, 19.15: Väddö hade ett succéartat 2020 och tog hem seriesegern i division 7. Därmed går laget in i division 6 under säsongen 2021. Under onsdagen är det dags för seriepremiär för Väddö, då laget tar emot Märsta IK 2 på Vikingalunden. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

Lördag 31 juli

► Fotboll, match, 11.00: Under helgen kliver flera av Roslagens klubbar in i säsongen 2021. Två av dem är Grisslehamn och Rånäs, som drabbar samman i division 7 under lördagen. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 13.00: Rimbo har haft det tungt i division 1 och ligger precis ovanför nedflyttningsstrecket. Under lördagen drar höstsäsongen igång, när RIF spelar borta mot Skutskär. Där hoppas de blåklädda kunna ta revansch efter att ha förlorat mot SIF i vårsäsongens sista match – och samtidigt hoppas Rimbo även kunna klättra mot säkrare mark i tabellen. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 14.00: Även Söderbykarl går in i säsongen 2021 under lördagen. De tar emot Almunge i premiäromgången av division 7. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

Söndag 1 augusti

► Fotboll, match, 14.00: Herrarnas division 5-serie är full av Roslagsderbyn. Under söndagen spelas ett av dem, när Roslagsbro tar emot Rimbo. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 17.00: Det är även dags för Häverödals seriepremiär i helgen. HSK tar emot Brottby i division 4. Sporten direktsänder matchen och sändningen startar fem minuter före avspark.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 27 juli

► Speedway, match, 18.50: Rospiggarna är tillbaka i vinnarspåret efter att ha besegrat Piraterna i den förra omgången. Nu jagar laget tre nya poäng, när Vetlanda kommer på besök till Hallstavik. Matchen liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

