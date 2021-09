► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Dubbla semifinaler och viktiga poäng på spel för Roslagsklubbarna

LIVE-TV

Fredag 1 oktober

► Fotboll, match 18.55:

BKV Norrtälje har hamnat i lite av ett ingenmansland i division 3 norra Svealand. De rödblå ligger sjua i tabellen, med 15 poäng upp till toppen och elva poäng ner till botten. Det finns dock fortfarande många poäng att spela om, då BKV har åtta matcher kvar i serien. Norrtäljelagets kommande match är hemma mot nästjumbon Fanna BK på fredag. Vi direktsänder mötet, med start fem minuter före avspark.

Söndag 3 oktober

► Fotboll, match, 13.55:

Rimbo tog en livsviktig seger mot bottenkollegan IFK Västerås i den senaste omgången. Men de blåklädda är fortfarande under nedflyttningsstrecket i division 1 norra Svealand, med två poäng upp till säker mark. Roslagslaget har dock sex matcher på sig att rädda kontraktet. På söndag kommer nästa chans för Rimbo att klättra i tabellen. Då tar man emot Vaksala hemma på Arkadien. Vi direktsänder matchen, med start fem minuter före avspark.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 28 september

► Speedway, match, 18.50: Rospiggarna inleder semifinalmötet med Smederna på tisdagen. Där behöver Hallstaviklaget förmodligen få med sig ett stort försprång till returen. Mötet liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se.

Onsdag 29 september

► Speedway, match, 18.50: Redan dagen efter den första semifinalen körs returmötet mellan Smederna och Rospiggarna i Eskilstuna. Vilka går till SM-final? Mötet liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

