► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Dubbla fotbollssändningar, ungdomsserien och viktig speedwaymatch

LIVE-TV

Lördag 28 augusti

► Fotboll, match, 12.00: Rimbo har nio raka matcher utan seger i division 1. Men under lördagen kommer en jättechans för de blåklädda att bryta den negativa trenden. Rimbo spelar borta mot jumbon Avesta, som har -53 i målskillnad och endast tagit en poäng. Sporten direktsänder mötet och sändningen startar fem minuter före avspark.

► Fotboll, match, 14.00: BKV Norrtälje har tre raka förluster på hemmaplan. Den trenden vill de rödblå bryta när Heby kommer på besök. Sporten direktsänder mötet och sändningen startar fem minuter före avspark.

Söndag 29 augusti

► Speedway, match: Ungdomsserien i speedway fortsätter. Denna vecka tävlar man i Avesta. Sporten är på plats och sänder när Rospiggarnas framtidsnamn tävlar mot Masarnas, Indianernas och Vetlandas diton.

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 24 augusti

► Speedway, match, 18.50: Rospiggarna fortsätter att vara med i kampen om slutspel. De rödvita ligger sexa i Bahausligan och innehar den sista platsen som leder till en kvartsfinal. Under tisdagen kommer Västervik på besök och då hoppas Rospiggarna kunna utöka sitt avstånd till lagen under sig i tabellen. Matchen liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

