► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Dubbel hockeypremiär och Rådmansös kval

Lördag 10 oktober:

► Fotboll, kvalserien till division 3, herrar: Rådmansös andraplats i division 4 gav en plats i kvalet till trean. NT sänder samtliga tre RSK-matcher i kvalserien, med hemmamatchen mot Spånga först ut. Se den live på sajten eller i appen från 11.50.

Läs även: NT sänder alla Rådmansö SK:s matcher i jakten på division 3: ”Ett ypperligt tillfälle”

Fredag 9 oktober:

► Ishockey, hockeytvåan och hockeytrean, herrar: Sporten storsatsar på hockeypremiären och liverapporterar från två matcher under fredagskvällen. Rimbo IF möter Flemingsberg och Hallsta IK möter Bålsta med start 19.30. Följ matcherna i appen eller på sajten.

Läs mer: Sporten livebevakar två hockeypremiärer på fredag: ”Så spännande”

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

