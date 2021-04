► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Direktsänd försäsong och födelsedagsfest

LIVE-TV

Onsdag 7 april

► Fotboll, träning, 18.45: Efter Rådmansö SK är det dags att ta sig an nästa klubb och denna gång är det inga mindre än Riala GoIF – och deras damlag som återuppstod för ett par år sedan efter att legat vilande en längre tid. Under onsdagskvällen besöker vi fjolårets tabellsexa och sätter ljus på både trupp och ledarstab varvat med närvarokänsla från en försäsong som ser ut att börja närma sig slutet. Varmt välkomna!

Söndag 11 april

► Fotboll, kalas, 14.00: Veckans andra livesändning sker från ett beaktansvärt födelsedagsfirande. Anrika Rånäs IF fyller nämligen 100 år och firar detta genom att anordna en liten tillställning på Rånäs Slott under söndagen. Sporten är givetvis på plats och bevakar festligheterna. Förutom tårta serveras även vandring längs minnenas allé när flera Rånäsprofiler gästar och berättar om historiska händelser och milstolpar under klubbens hundraåriga historia. Hjärtligt välkomna att hänga med oss!

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

