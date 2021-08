► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Derbymatch, viktigt speedwaymöte och chans att se framtidens stjärnor

LIVE-TV

Måndag 16 augusti

► Fotboll, match, 19.15: Det är dags för ännu en derbysändning. Hallsta och Lohärad ställs mot varandra i en het division 6-match. Sporten direktsänder mötet och sändningen startar fem minuter före avspark.

Lördag 21 augusti

► Fotboll, match, 13.00: Rimbo har det fortsatt tungt i division 1 och ligger under nedflyttningsstrecket. Nu hoppas de blåklädda kunna klättra i tabellen, och samtidigt bryta en svit på åtta raka matcher utan seger. Lördagens match är mot Gefle, som kommer på besök till Arkadien. Sporten direktsänder mötet och sändningen startar fem minuter före avspark.

Söndag 22 augusti

► Speedway, match, 11.00: Ungdomsserien i speedway fortsätter. Och denna vecka återvänder tävlingen till Hallstavik. Sporten är på plats och sänder när de rödvitas framtidsnamn tävlar mot Västerviks, Smedernas och Masarnas diton.

LIVE-RAPPORTER

Torsdag 19 augusti

► Speedway, match, 18.50: Rospiggarna har två raka segrar och har tagit sig upp på slutspelsplats i Bahausligan. Under torsdagen kan Hallstaviklaget befästa sin position i tabellen. Men det är ett tufft möte som väntar, när de rödvita ställs mot Dackarna på bortaplan. Matchen liverapporteras i sin helhet på norrteljetidning.se.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.