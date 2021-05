► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: "Derbybatalj och Rimbobesök"

LIVE-TV

Torsdag 20 maj

► Fotboll, träning, 19.15: Rimbo IF är en av Roslagens mest etablerade klubbar på både dam- och herrsidan – men under 2020 åkte de sistnämnda på en riktig snyting när man ramlade ur fyran. Därför tar laget nya tag i femman kommande säsong – och därför passar Sporten på att besöka dem för att se vilka förändringar som skett. 19.15 drar livesändningen från träningen på Mullevallen igång – häng med!

Lördag 22 maj

► Fotboll, match, 13.30: Förra helgen visade vi dubbla matcher från den lokala ungdomsfotbollen – och i helgen är det dags igen när Rimbo IF P08 gästas av Väddö IF:s dito på Arkadien. Matchen startar 13.30 och sändningen startar fem minuter före. Häng med!

LIVE-RAPPORTER

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

