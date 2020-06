► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Derby, säsongsstart och hemmapremiär

LIVE-TV

Tisdag 23 juni:

► Fotboll, träningsmatch herrar: BKV Norrtälje har valt att skjuta fram seriestarten till augusti efter ett konstaterat covid 19-fall i truppen. Dock så kommer BKV att spela en träningsmatch under tisdagen mot Roslagsrivalen Rådmansö SK. Den matchen kan ni se live på norrteljetidning.se med start 19.30.

Onsdag 24 juni:

► Fotboll, division 1 norra Svealand damer: På onsdag är det dags för seriestart för Rimbo IF, då RIF reser till Norrvikens IP för att möta Sollentuna FK. Sporten är på plats och sänder matchen. Se den live på norrteljetidning.se med start 20.00.

Lördag 27 juni:

► Fotboll, division 5 södra Uppland herrar: Nykomlingen Riala GoIF inledde sejouren i femman med en förlust borta mot GoIF Kåre. På lördag hoppas de gulsvarta på revansch. Då är det dags för årets hemmapremiär, där Apollon IK kommer på besök. Matchen sänds på norrteljetidning.se med start 13.00.

LIVE-RAPPORTER

Inga liverapporter denna vecka.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

