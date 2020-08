► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Damfemman-derby och Rimbos jakt på revansch

LIVE-TV

Lördag 5 september:

► Fotboll, division 1 norra Svealand, damer: Efter förlusten mot Sundsvall väntar en viktig match när Rimbo gästar Täby FK. Se matchen på sajten och i appen med avspark 16.00.

Läs även: Se alla Rimbo IF:s matcher hos Norrtelje Tidning – ”Räkna med mycket fotbollsdramatik”

Söndag 6 september:

► Fotboll, division 5 Uppland östra, damer: Tabelltvåan BKV Norrtälje tar emot Riala GoIF och Sporten sänder matchen i sin helhet. Avspark 15.00.

GUIDE: Frågor och svar om livefotbollen hos Norrtelje Tidning – här är ALLT du behöver veta för att se matcherna

LIVE-RAPPORTER

Tisdag 1 september:

► Speedway, Bauhaus-ligan: September månads första livebevakning blir Rospiggarnas hemmamöte med Dackarna. Matchen börjar 19.00 och liverapporteras på sajten och i appen från cirka 18.50.

Läs även: Så bevakar NT Rospiggarna säsongen 2020

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

