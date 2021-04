► Häng med NT-sporten – här är veckans livesatsningar: Besök hos tidigare toppklubben och SM-final

LIVE-TV

Tisdag 20 april

► Fotboll, träning, 20.15: Efter att ha begärt ner sig själv trots förnyat division 3-kontrakt har Riala GoIF de senaste åren påbörjat en vandring tillbaka till toppen av Roslagsfotbollen. Ifjol blev man trea i femman – och med flera intressanta förändringar inför årets säsong känns laget väldigt spännande. Vi gästar det gulsvarta gänget under tisdagskvällen och bjuder på närvar och intervjuer i mängder.

Lördag 24 april

► Innebandy, SM-final, 12.15: I helgen avgörs damernas SM-final i Gavlehovshallen. Pixbo Wallenstam och Team Thoréngruppen gör upp om pokalen. Finalen startar 12.15 – och du kan se den direkt på sajten och i nyhetsappen!

Tidigare var det tänkt att även herrarnas SM-final skulle livesändas på sajten under lördagen, men den har flyttats fram en vecka på grund av coronafall i semifinalen mellan IBF Falun och FBC Kalmarsund.

LIVE-RAPPORTER

–

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.